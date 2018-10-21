استشهاد 4 من الشرطة العراقية في هجوم لـ "داعش" جنوب الموصل

الشارقة 24 – د.ب.أ:

أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى، الأحد، استشهاد 4 من رجال الشرطة وإصابة آخر في اشتباكات مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي جنوب الموصل "400 كم شمال بغداد".

وأفاد النقيب محسن خالد من شرطة نينوى بأن اشتباكات اندلعت، صباح الأحد، مع عناصر من داعش حاولوا الهجوم على نقطة تفتيش في قضاء مخمور "90 كم جنوب غرب الموصل" والمحاذي لمحافظة كركوك، ما أسفر عن استشهاد ضابط برتبة ملازم و3 رجال شرطة وإصابة آخر بجروح، مشيراً إلى أن عناصر داعش لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية تسلل عناصر من تنظيم داعش إلى مدن المحافظة، لتنفيذ عملية اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات الأمنية والمدنيين على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكرياً في البلاد.