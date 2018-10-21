مفوضية كردستان تعلن النتائج النهاية للانتخابات البرلمانية

عملیة فرز أصوات الناخبین من قبل موظفي المفوضیة في أربیل

الشارقة 24 – كونا:

أعلنت المفوضیة العلیا للانتخابات والاستفتاء في إقلیم كردستان، الأحد، النتائج النھائیة لانتخابات برلمان كردستان، حیث جاء الحزب الدیمقراطي الكردستاني في المرتبة الأولى بحصوله على 45 مقعداً.

وأكد رئیس المفوضیة ھندرین محمد، في مؤتمر صحافي مشترك مع باقي أعضاء مجلس المفوضیة، أنه تمت المصادقة على نتائج الانتخابات، مضيفاً أن تلك النتائج قابلة للطعن بعد إعلانھا في جریدة الوقائع الرسمیة.

وأضاف أن الاتحاد الوطني الكردستاني جاء ثانیاً بـ 21 مقعداً، فحركة التغییر بـ 11 مقعداً، ثم حراك الجیل الجدید بـ 8 مقاعد، فالجماعة الإسلامیة الكردستانیة بـ 7 مقاعد، وبعدھا قائمة نحو الاصلاح بـ 5 مقاعد.

وتأخر إعلان النتائج النھائیة، بعدما تلقت مفوضیة الانتخابات أكثر من 1000 شكوى في مزاعم خروق وانتھاكات وقعت خلال التصویت.

وجرت انتخابات برلمان كردستان في 30 سبتمبر الماضي، التي سجلت مشاركة بنسبة 57 %، الأولى التي ینظمھا إقلیم كردستان بعد استفتاء الاستقلال العام الماضي.

تھدف الانتخابات إلى انتخاب برلمان جدید یتولى تشكیل حكومة ائتلافیة من الأحزاب الفائزة، في ظل معارضة ضعیفة.

ویتألف برلمان الإقلیم من 111 مقعداً منها 11 مقعداً مخصصاً للتركمان والمسیحیین.