السديس يشيد بنهج المملكة العادل في تحكيم الشريعة

الشارقة 24 - بنا:

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، بنهج المملكة العربية السعودية في تحكيم الشريعة، وتحقيق العدالة، ونصرة المظلوم، ومحاسبة كل من يثبت مخالفته للشريعة، في ظل عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأكد أن من مقومات هذه الدولة استقلال قضائها وتطبيقها للشريعة في جميع شؤونها الأمنية والتشريعية والتنفيذية والتنظيمية، قطعاً الطريق أمام المتربصين أو المزايدين أو المشككين، والذي يجعل التدخل في شؤونها الداخلية أمراً مرفوضاً رفضاً قاطعاً ولا يمكن السماح بتجاوزه.

وبين الدكتور السديس بحسب وكالة الأنباء "واس"، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لا ترضى بالمساس أو التجاوز على أحكام الشريعة، التي أمرت بحفظ الحقوق والأنفس والأعراض، كما لا تقبل المساس بالسلطة القضائية في المملكة وعلى أنظمتها وإجراءاتها المتبعة.

ودعا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الله تعالى، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يسدد خطاهما ويبارك في مسعاهما في الحفاظ على أمن هذه البلاد المباركة، والوقوف بحزم أمام كل داعٍ مأفون أو مزايد مأزوم، وأن يحفظها من كيد الكائدين، وحسد الحاسدين، وحقد الحاقدين، وأن يحفظ عليها عقيدتها وقيادتها وأمنها وأمانها واستقرارها وازدهارها.