الاحتلال يؤجل هدم "الخان الأحمر" ويعيد فتح معبرين مع قطاع غزة

الشارقة 24 – وام:

قررت حكومة الاحتلال تأجيل هدم قرية الخان الأحمر، الواقعة بين مستوطنة "معاليه ادوميم" ومدينة القدس المحتلة، حتى إشعار آخر، وذلك بحسب مصادر في مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وذكرت المصادر أن حكومة الاحتلال تدرس إيجاد الطرق الكفيلة بمعالجة هذه القضية، عبر التفاوض مع سكان الخان الأحمر، بناءً على الاقتراحات المقدمة من أطراف مختلفة.

وذكر الوزير وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، أن الجانب الفلسطيني لم يبلغ بأي شيء بشكل رسمي من أي جهة كانت، وسيبقى الاعتصام في الخان الأحمر مستمراً ولن ينتهي.

في سياق آخر، قرر وزير حرب الاحتلال أفيغدور ليبرمان، الأحد، فتح معبري كرم أبو سالم وبيت حانون "إيرز" مع قطاع غزة، بعد إغلاق دام نحو أسبوع.