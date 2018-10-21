الزياني يُشيد بالإجراءات التي اتخذتها السعودية بشأن وفاة خاشقجي

الشارقة 24 – وام:

ثمن معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بشأن وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ووصف الزياني في تصريح صحافي، تلك الإجراءات بأنها حازمة تؤكد التزام قيادة المملكة الحكيمة بإيضاح الحقائق أمام الرأي العام العالمي ومواصلة التحقيق في القضية ومحاسبة المتورطين في هذا الحادث المؤسف وتقديمهم للعدالة.

وأكد أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برهنت على حرصها واهتمامها بكشف ملابسات هذا الحادث المؤسف بكل شفافية إيماناً منها بضرورة إحقاق الحق وإرساء العدالة وإنفاذ القانون، منوهاً بالأوامر الملكية التي صدرت بهذا الشأن.

وأعرب عن بالغ التعازي والمواساة لذوي الفقيد جمال خاشقجي وللحكومة والشعب السعودي في هذا المصاب.