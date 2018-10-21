السلمي يُثمن أوامر خادم الحرمين بشأن قضية خاشقجي

الشارقة 24 – وام:

أشاد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، بالأوامر الحازمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزير، بشأن تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين في قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي، في ضوء ما أسفرت عنه نتائج التحقيقات الأولية التي أصدرها النائب العام بالمملكة العربية السعودية السبت.

وأكد السلمي في بيان، أن هذه الأوامر تدل على حرص والتزام قيادة المملكة العربية السعودية بإرساء العدل والتوصل إلى حقيقة ملابسات هذا الحادث الأليم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الأشخاص المتورطين فيه، و التزام المملكة بمتابعة مسار تلك التحقيقات بكل نزاهة وشفافية وفي إطار القانون وبما يكفل الكشف عن كامل جوانب الحقيقة.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن ثقته في أن الإجراءات القضائية التي تقوم بها حكومة المملكة العربية السعودية ستحسم بالأدلة الدامغة حقائق ما جرى وتقطع الطريق على أي محاولة لتسييس القضية من أجل استهداف المملكة.

وشدد على أن القرارات والإجراءات الحاسمة والفورية التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في هذا الشأن تتفق مع توجهه المعهود نحو تطبيق العدالة الناجزة تجاه كل المواطنين في المملكة واحترام مبادئ القانون.

وأكد السلمي وقوف البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول استخدام هذه القضية للمساس بسمعتها والنيل من مكانتها، وما تمثله من قوة داعمة لقضايا الأمة العربية والإسلامية ورادعة لمن يحاول العبث بأمن واستقرار العالم العربي.

وقدم رئيس البرلمان العربي خالص التعازي والمواساة لأسرة المواطن السعودي جمال خاشقجي.