البحرين تشيد بالتوجيهات الحكيمة لخادم الحرمين بشأن قضية خاشقجي

الشارقة 24 – بنا:

ثمنت مملكة البحرين، بالتوجيهات الحكيمة والقرارات الفورية لخادم الحرمين الشريفين، بشأن قضية المواطن السعودي خاشقجي لأجل إرساء العدل وكشف الحقائق بكل نزاهة وموضوعية.

وأشارت المنامة، إلى أن القرارات تؤكد أن المملكة العربية السعودية الشقيقة كانت وستبقى دولة العدالة والقيم والمبادئ التي تكفل تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وجددت موقفها المتضامن بقوة مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من مواقف وإجراءات ورفضها التام لكل ما يمس أمنها وسيادتها واستقرارها، مشيرة على أن القرارات تؤكد أن المملكة العربية السعودية الشقيقة كانت وستبقى دولة العدالة والقيم والمبادئ التي تكفل تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.