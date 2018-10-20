"رابطة العالم الإسلامي": استقرار السعودية وأمنها خط أحمر

الشارقة 24 – وام:

أعرب المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي، عن تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية، قيادة وشعباً، وأدان المحاولات اليائسة التي تستهدف المملكة من قِبَل لفيف المتربصين ، مؤكداً أن استقرار المملكة وأمنها بالنسبة للعالم الإسلامي خط أحمر.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس في دورته الـ 43، التي انعقدت برئاسة المفتي العام للمملكة، رئيس المجلس الأعلى للرابطة، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وبحضور الأمين العام نائب رئيس المجلس، الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى و45 عضواً من كبار علماء ووزراء الدول الإسلامية.

وأكد المجلس أن هذا الاستهداف، لن ينال من المملكة العربية السعودية، بريادتها المستحقة للعالم الإسلامي .

وأوضح المجلس أن الرصيد الكبير الذي تحتله المملكة في قلوب المسلمين، لن ينضب فهو نابع من ثابت إيماني ويقين صادق، بكفاءة رعايتها لمقدساتهم، بعمل إسلامي رائد في بعده الوسطي، ومهارته القيادية الحاضنة.