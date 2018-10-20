"التحالف العربي" يدمر صاروخين باليستيين للحوثي في سماء الحديدة باليمن

الشارقة 24 – وام:

دمرت الدفاعات الجوية للتحالف العربي، لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، باتجاه مديرية الدريهمي، بالحديدة، بعد رصدهما واعتراضهما.

وكانت قوات الدفاع الجوي التابعة للتحالف العربي، رصدت انطلاق الصاروخين باتجاه مناطق سكنية مأهولة بالسكان بمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، فتم اعتراضهما وتدميرهما في مناطق خالية، دون وقوع خسائر مادية أو إصابات.

وقصفت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران مؤخراً، قرية الغليفقة التابعة لمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة، والمحررة حديثاً بصاروخ باليستي "إيراني الصنع"، راح ضحيته طفل يمني، وأصيب عشرات المدنيين الأبرياء بجراح، وذلك استمراراً لجرائمها ضد الإنسانية واستهدافها الأحياء السكنية الآهلة بالمدنيين الأبرياء، في تحد واضح للأعراف والقوانين الدولية، التي تجرم استهداف المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية في وقت الحرب، وبما يؤكد وحشية ودموية المشروع الانقلابي في اليمن.

كما يكشف استخدام الحوثيين للصواريخ الباليسية في استهداف المدنيبن، عن استمرار تسليح إيران للميليشيات الحوثية في اليمن بالصواريخ الباليستية، والطائرات المسيرة، إضافة إلى أسلحة أخرى، مخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 2216 والذي ينص على حظر توريد الأسلحة للميليشيات الانقلابية، وهو ما يؤكد للمجتمع الدولي الانتهاكات الإيرانية في اليمن، بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.