مصر تشيد بنتائج التحقيقات السعودية الأولية بقضية خاشقجي

الشارقة 24 – وام:

ثمنت جمهورية مصر العربية، نتائج التحقيقات الأولية في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، التي أصدرها النائب العام بالمملكة العربية السعودية صباح السبت.

وأكد بيان أصدرته الخارجية المصرية السبت، أن هذه الخطوة تبرهن على حرص والتزام المملكة بالتوصل إلى حقيقة هذا الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة تجاه الأشخاص المتورطين فيه، وهو الأمر الذي يؤكد التزام المملكة بمتابعة مسار التحقيقات بشكل شفاف، وفي إطار من القانون، بما يكفل الكشف عن الحقيقة كاملة.

وأشادت الخارجية المصرية بالقرارات والإجراءات الحاسمة والشجاعة التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين في هذا الشأن، والتي تتسق مع التوجه المعهود للمملكة، نحو احترام مبادىء القانون وتطبيق العدالة النافذة.

وأعربت في الإطار ذاته عن ثقتها، في أن الإجراءات القضائية التي تقوم بها الحكومة السعودية، ستحسم بالأدلة القاطعة حقائق ما جرى، وتقطع الطريق على أي محاولة لتسييس القضية، بغرض استهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة.