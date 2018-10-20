السعودية: قرارات خادم الحرمین بشأن "خاشقجي"... ترسیخ للعدل

الشارقة 24 – واس:

أوضح مصدر مسؤول في وزارة الخارجیة السعودیة أن التوجیھات والقرارات التي أمر بھا خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبد العزیز آل سعود، إثر الحدث المؤسف والألیم الذي أودى بحیاة المواطن جمال خاشقجي تأتي استمراراً لنھج الدولة في ترسیخ أسس العدل وفق شریعتنا السمحاء.

وأكد المصدر أن توجیھات وقرارات خادم الحرمین شملت توجیه النائب العام بالقیام بتحقیق لكشف ملابسات اختفاء المواطن جمال خاشقجي وما تبع ذلك من التحفظ على المشتبه فیھم لاستكمال التحقیقات وتشكیل لجنة لمراجعة الإجراءات المتبعة في ھذا الشأن وما تضمنته ھذه الخطوات من إعفاءات لعدد من المسؤولین في الجھاز المعني.

وأضاف أن التوجیھات تأتي أیضاً باستمرار نھج الدولة في محاسبة أي مقصر كائناً من كان والتعامل مع أي تقصیر أو خطأ خاصة إذا كان یمس أي ابن من أبناء الوطن بشكل شامل وحازم مھما كانت الظروف وبغض النظر عن أي اعتبارات، حیث إن ھذه الإجراءات تعكس حرص القیادة على أمن وسلامة جمیع أبناء ھذا الوطن.

وأشار إلى أن ذلك یعكس عزم القیادة على ألا تقف ھذه الإجراءات عند محاسبة المقصرین والمسؤولین المباشرین لتشمل الإجراءات التصحیحیة الكفیلة بمنع حصول مثل ھذا الخطأ الجسیم مستقبلاً.

وشدد المصدر على أن حكومة المملكة تثمن التعاون الممیز الذي أبدته حكومة تركیا بقیادة الرئیس رجب طیب أردوغان والتي ساھمت جھودھا وتعاونھا بشكل مهم في مسار التحقیقات بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي.

ولفت إلى أن المملكة تثمن المواقف الحكیمة للدول التي آثرت التروي وانتظار نتائج التحقیقات والابتعاد عن التكھنات والمزاعم.