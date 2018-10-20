السعودية: سنحاسب المتورطين في قضية "خاشقجي"

الشارقة 24 – واس:

أكد مصدر مسؤول سعودي أن المملكة اتخذت الإجراءات اللازمة لاستجلاء الحقیقة في موضوع المواطن السعودي جمال خاشقجي، مع تشديدها على محاسبة المتورطین.

وأضاف المصدر المسؤول أن "موضوع اختفاء المواطن جمال بن أحمد خاشقجي أثار اھتمام المملكة العربیة السعودیة على أعلى المستویات، ما دفعها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستجلاء الحقیقة حيث باشرت بإرسال فریق أمني إلى تركیا للتحقیق والتعاون مع الأجھزة النظیرة في تركیا، وأعقب ذلك تشكیل الفریق الأمني المشترك بین المملكة وتركیا مع السماح للسلطات الأمنیة التركیة بدخول قنصلیة المملكة في إسطنبول ودار السكن للقنصل".

وشدد على أن ذلك جاء حرصاً من المملكة على معرفة كافة الحقائق، كما صدر أمر خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبد العزیز آل سعود للنائب العام في المملكة العربیة السعودیة برقم 5709 بإجراء التحقیقات في هذه الواقعة.

وأشار إلى أن النیابة العامة قامت بالتحقیق مع عدد من المشتبه فیھم بناء على المعلومات التي قدمتھا السلطات التركیة للفریق الأمني المشترك لمعرفة ما إذا كان لدى أي منھم معلومات أو لھم أي علاقة بما حدث، حیث كانت المعلومات التي تنقل للجھات الأمنیة تشیر إلى مغادرة المواطن جمال خاشقجي القنصلیة.

وأوضح المصدر أنه إنفاذاً لتوجیھات القیادة بضرورة معرفة الحقیقة بكل وضوح وإعلانھا بشفافیة مھما كانت، فقد أظھرت التحقیقات الأولیة التي أجرتھا النیابة العامة قیام المشتبه فیھم بالتوجه إلى إسطنبول لمقابلة المواطن جمال خاشقجي، وذلك لظھور مؤشرات تدل على إمكانیة عودته للبلاد.

وذكر أن نتائج التحقیقات الأولیة كشفت أن المناقشات التي تمت مع المواطن جمال خاشقجي أثناء تواجده داخل قنصلیة المملكة في إسطنبول من قبل المشتبه فیھم لم تسر بالشكل المطلوب وتطورت بشكل سلبي أدى إلى حدوث شجار واشتباك بالأیدي بین بعضھم وبین المواطن جمال خاشقجي، وتفاقم الأمر ما أدى إلى وفاته ومحاولتھم التكتم على ما حدث والتغطیة على ذلك.

ولفت إلى أنه وفي الوقت الذي لا تزال التحقیقات في ھذه القضیة مستمرة مع الموقوفین على ذمتھا والبالغ عددھم 18 شخصاً من الجنسیة السعودیة، فإن المملكة تعرب عن بالغ أسفھا لما آلت إلیه الأمور من تطورات مؤلمة، وتؤكد التزام السلطات في المملكة بإبراز الحقائق للرأي العام ومحاسبة جمیع المتورطین وتقدیمھم للعدالة بإحالتھم إلى المحاكم المختصة بالمملكة العربیة السعودیة.