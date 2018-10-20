مقتل أكثر من 30 مدنياً في ضربات "للتحالف" في دير الزور

الشارقة 24 – د ب أ:

أكد مصدر طبي تابع للمعارضة السورية من دير الزور شرقي سوريا مقتل أكثر من 35 شخصاً وإصابة 60 بجروح في قصف مقاتلات التحالف الدولي لمسجد في بلدة السوسة خلال صلاة الجمعة.

وأضاف المصدر أن عدداً من الجثث والجرحى لا زالوا تحت أنقاض المسجد الذي دمر بشكل كامل ويحاول الأهالي إخراج الجثث.

من جانبه، قال مصدر في مجلس دير الزور المدني التابع للمعارضة السورية، إن القصف استهدف تنظيم "داعش" الذي يسيطر على المنطقة، و جاء عقب اشتباكات بين التنظيم المتطرف وقوات سوريا الديمقراطية عند مدخل بلدة الباغوز الشرقية سقط خلالها قتلى وجرحى.