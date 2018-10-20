علماء يمنيون: المؤامرات على السعودية تستهدف مكانتها في المنطقة والعالم

الشارقة 24 – واس:

حذر علماء اليمن من الحملات الممنهجة ضد المملكة العربية السعودية بهدف الإساءة إليها والنيل منها، موكدين أنها حملات مضللة اعتمدت الأكاذيب والأخبار الملفقة، كي تنال من دور المملكة المحوري وثقلها الدولي وسمعتها العالمية التي تحظى بها، ولأنها تبوأت مركز القيادة للأمة وللعالم الإسلامي.

واستنكر العلماء ما تمارسه بعض القنوات والجهات الإقليمية والدولية من تضليل وتحريض فج على أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، داعين المسلمين إلى الدفاع عن بلاد الحرمين والوقوف بوجه المتآمرين عليها.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية وعضو هيئة علماء اليمن الشيخ محمد بن موسى العامري، أن الحملة الإعلامية المسعورة التي تتعرض لها اليوم المملكة العربية السعودية تستهدف أمنها واستقرارها وهويتها وعقيدتها الإسلامية، وكل مسلم معنيٌّ بالدفاع عنها.