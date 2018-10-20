إصابة 130 فلسطينياً برصاص الاحتلال في غزة

الشارقة 24 – وام:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة 130 مواطناً فلسطينياً برصاص الاحتلال الاسرائيلي الذي استهدف بالرصاص الحي وقنابل الغاز والقصف آلاف الفلسطينيين الذين شاركوا في الجمعة الثلاثين من مسيرات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأوضحت الوزارة أن من بين المصابين حالتين خطيرتين إحداها لسيدة مسنة في السبعين من عمرها وصحافي، فيما أصيب ثلاثة بقصف من طائرة استطلاع استهدف مجموعة من الفلسطينيين شرق خانيونس..

وأفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال عمدت إلى إطلاق النار بشكل عشوائي على المتظاهرين الذين حاولوا الاقتراب من السياج الفاصل عدة مرات.