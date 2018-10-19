اختتام تمرين "تبوك 4" بين القوات السعودية والمصرية

الشارقة 24 – واس:

أسدل أمس الخميس، في قاعدة سفاجا البحرية بمصر الستار عن فعاليات التمرين العسكري المشترك "تبوك 4"، بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات المسلحة المصرية، استمر لعدة أيام.

ويأتي التمرين، الذي أقيم بالمنطقة العسكرية الجنوبية بمصر، ضمن التمارين المشتركة بين مصر والسعودية لتطوير العمل المشترك في ظل التحديات الحالية بالمنطقة لمكافحة الإرهاب وتنمية وتعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة السعودية والقوات المسلحة المصرية من خلال استمرار التدريبات المشتركة بين الجانبيين كتبادل المعلومات والسيطرة على القوات المشتركة ومكافحة العبوات الناسفة المرتجلة أثناء تطهير المنطقة السكنية.