السعودية تؤكد استمرارها بمكافحة الفقر على المستوى العالمي

الشارقة 24 – وام:

أكدت المملكة العربية السعودية استمرارها في مكافحة الفقر على المستويين العالمي والوطني، من خلال شعورها بالمسؤولية الأخلاقية والإنسانية نحو الآخرين، ودورها في تقديم المساعدات الإنسانية، والإسهام في تقديم العون للدول الأشد فقراً وللدول النامية، ودعم المنظمات الدولية المعنية في مكافحة الفقر.

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها السفير نبيل بن محمد آل صالح، مستشار وزير الخارجية السعودي، أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين في نيويورك، خلال مناقشة اللجنة لبند القضاء على الفقر، وقضايا إنمائية أخرى.

وأكد آل صالح أن المملكة العربية السعودية، تؤكد أهمية التعاون الدولي لمكافحة المصاعب الاقتصادية والاجتماعية، في الدول النامية، وأنها تولي أهمية كبرى لقضايا التنمية ودعم الجهود التنموية في الدول النامية، بهدف القضاء على الفقر المدقع، ومساعدة الشعوب التي تواجه أوضاعاً خاصة وطارئة وفي حالات الكوارث الطبيعية.