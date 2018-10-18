"الكتائب اللبنانية" يؤكد رفضه للحملات الإعلامية تجاه السعودية

الشارقة 24 – واس:

أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجُميل، رفضه للحملات الإعلامية التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية، على خلفية قضية اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي.

وأوضح الجُميل في بيان، أنه حفاظاً على علاقات لبنان بالأمتين العربية والدولية، وانطلاقاً من قرار النأي بالنفس يرفض حزب الكتائب اتخاذه منصة لشن هجمات إعلامية وسياسية على الدول العربية الصديقة، خصوصاً تلك التي تطال المملكة العربية السعودية، وهي التي ساعدت لبنان في أحلك الظروف وساندت مؤسساته وفتحت أسواق العمل فيها أمام مئات الآلاف من اللبنانيين.