فلسطين تندد بالقرار الأميركي بشأن القنصلية في القدس

الشارقة 24 – وكالات:

أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قرار الإدارة الأميركية إنهاء عمل القنصلية في مدينة القدس، واصفة إياه بالقرار الأحادي واللامسؤول.

واعتبر أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، أن هذا القرار بمثابة مكافأة لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه، مضيفاً في بيان، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب هي جزء من المشكلة وليست جزءاً من الحل.

وشدد عريقات على أن إنهاء وجود القنصلية الأميركية لا علاقة له بادعاءات "الفاعلية" التي أطلقها وزير الخارجية الأميركي، بل بكل ما يمكن فعله لنيل رضا الفريق الأميركي الذي يستند إلى الأيدولوجيا والرواية اليمينية المتطرفة للاحتلال.

وقال عريقات إنه على الرغم من ذلك، فإن دولة فلسطين ستقوم بواجباتها تجاه قضية شعبها وحماية حقوقه غير القابلة للتصرف، وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة رداً على هذه الخطوة الخطيرة كما فعلت دائماً.