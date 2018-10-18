الموت يغيب الرئيس السوداني الأسبق سوار الذهب

الشارقة 24 – رويترز:

توفي الرئيس السوداني الأسبق عبد الرحمن سوار الذهب، يوم الخميس، في العاصمة السعودية الرياض.

وأوضحت وكالة أنباء السودان، أنه توفي في المستشفى العسكري بالرياض.

وكان سوار الذهب، وهو ضابط سابق بالجيش، وزيراً للدفاع قبل أن يقود انقلاباً عام 1985، للإطاحة بجعفر النميري الذي كان يتولى الرئاسة منذ عام 1969.

وكان النميري قائداً عسكرياً سابقاً أيضاً.

وعندما تولى سوار الذهب السلطة، وعد بإجراء انتخابات في غضون عام، وهو وعد لم تصدقه سوى قلة في بلد أنهكته الحرب الأهلية.

بيد أن أكبر بلد في إفريقيا من حيث المساحة، أجرى عام 1986 انتخابات متعددة الأحزاب، وتولت حكومة مدنية السلطة.