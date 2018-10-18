"الأمطار الغزيرة" تُعطل الدراسة في تونس

الشارقة 24 – د.ب.أ:

تعطلت الدراسة في عدد من المدن التونسية، الأربعاء، بسبب هطول الأمطار بغزارة، بينما دعت السلطات المحلية إلى توخي الحذر بسبب تقلبات الطقس.

وتوقفت الدروس في مدن قفصة والقصرين والكاف، الأربعاء، مع ارتفاع منسوب المياه في الشوارع وفيضان عدد من الأودية، ما عطل حركة السير في عدة طرقات.

كما حذرت السلطات من هطول الأمطار في مناطق أخرى بجهة سيدي بوزيد والقيروان وسليانة وزغوان وتوزر وصفاقس وقبلي طوال الأربعاء، داعية الفلاحين إلى إبعاد مواشيهم عن المناطق القريبة من الأودية، كما طالبت البحارة بعدم المجازفة والابحار للصيد.