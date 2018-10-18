خادم الحرمين يبحث تعزيز العلاقات مع رئيسة وزراء بنغلادش

الشارقة 24 – وام:

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في قصره بالرياض، يوم الأربعاء، جلسة مباحثات رسمية مع حسينة واجد رئيسة الوزراء وزيرة الدفاع في بنغلادش.

واستعراض الجانبان، آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.

كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض، يوم الأربعاء، واجد .

واستعرض الجانبان، العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وتسلم خادم الحرمين الشريفين، رسالة خطية من الرئيس الأنغولي جواو لورينسو.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين، مانويل أوغستو وزير العلاقات الخارجية الأنغولي، خلال استقباله له بالديوان الملكي.