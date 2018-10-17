السعودية تنفي لقاء بين رئيس هيئة أركانها ورئيس أركان الاحتلال

الشارقة 24 – واس:

نفى مصدر مسؤول في وزارة الدفاع السعودية، يوم الأربعاء، صحة ما تناقلته وسائل إعلام في الكيان الصهيوني، عن لقاء جمع بين رئيس هيئة الأركان العامة في السعودية الفريق الأول الركن فياض الرويلي، ورئيس أركان جيش الاحتلال الصهيوني الجنرال قادي آيزنكوت.

وأوضح المصدر، أن رئيس هيئة الأركان العامة، شارك في اجتماع دولي لرؤساء أركان الدفاع المنعقد في بقاعدة أندروز الجوية بواشنطن في الولايات المتحدة، لمناقشة مواجهة جماعات التطرف العنيف، بمشاركة 81 دولة، خلال الفترة من 15-16 أكتوبر الجاري، وتخلل الاجتماع عشاء رسمي لجميع المشاركين، على شرف رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، وتبعه في اليوم التالي، المؤتمر الرئيس في قاعدة أندروز الجوية، مؤكداً أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة، ولم يتم خلال الاجتماع أي لقاء ثنائي بين الطرفين.