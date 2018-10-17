المالكي: استمرار جهود "التحالف" لدعم الشعب اليمني

الشارقة 24 – واس:

أوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف قامت بإحالة إحدى نتائج عمليات الاستهداف بمنطقة العمليات للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي.

وأكد العقيد المالكي خلال المؤتمر الصحافي لقيادة القوات المشتركة "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، باستمرار جهود التحالف لدعم الشعب اليمني في الداخل اليمني، ومن ضمن هذه الجهود كان هناك تسليم عدد 30 سيارة للوحدات الأمنية في محافظة المهرة، بالإضافة إلى ما تم تسليمه لعدد 60 سيارة للوحدات الأمنية.

وبيّن أن عمليات إعادة الأمل تشمل إعادة الاستقرار للمحافظات اليمنية بعد تحريرها، وكذلك دعم الجهود الأمنية في المحافظات سواء بما يتعلق بالتفتيش أو تهريب الأسلحة أو المخدرات ومن ضمن الجهود التي تبذلها القيادة المشتركة للوحدات الأمنية للدعم بالتدريب والأسلحة اللازمة في هذا الجانب.