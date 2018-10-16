فلسطين تطالب أستراليا بعدم تغيير موقفها من القدس

الشارقة 24 – بنا:

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن طرح رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، بدراسة إمكانية الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، يعد خروجاً على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتحديداً قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980.

واستغربت الوزارة في بيان، يوم الثلاثاء، أنه من المنطق المتناقض لخطاب رئيس الوزراء الأسترالي، أنه يؤكد على التمسك بحل الدولتين، وعلى الاستمرار في تشجيع الطرفين لاستمرار الحوار والمفاوضات نحو اتفاق سلام، بينما يفكر بالاعتراف بالقدس كعاصمة للكيان الصهيوني.

وتساءلت الخارجية الفلسطينية، كيف لأستراليا أن تستمر بهذا التشجيع للطرف الفلسطيني، بينما تعمل تماماً عكس ذلك، عندما تعلن عزمها على الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان، مشيرة إلى أن مثل هكذا إجراء سيشجع الاحتلال على رفض الجلوس والتفاوض مع فلسطين، وبالتالي يبعدها عن إمكانية تحقيق ذلك السلام، الهدف الذي يتحدث عنه موريسون.

وأضافت، لم يعد مفهوماً كيف أن نقل سفارة بلاده والاعتراف بالقدس عاصمة للكيان، سيحافظ على عملية السلام، بينما تصويت الجمعية لصالح رفض صلاحيات وفد دولة فلسطين فقط خلال رئاستها لمجموعة الـ "77+الصين"، سيقوض تلك الفرص .