مجلس الوزراء السعودي يرحب بتجاوب تركيا في قضية خاشقجي

الشارقة 24 – واس:

رحب مجلس الوزراء السعودي، يوم الثلاثاء، بتشكيل فريق سعودي-تركي للكشف عن ملابسات اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي في مدينة إسطنبول التركية .

وأوضح وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، أن خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس على فحوى الاتصالات الهاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وما تم خلاله من بحث مستجدات الأحداث في المنطقة، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وما جرى من تأكيد على العلاقات الثنائية الأخوية التاريخية المتميزة والوثيقة، وحرص الجميع على تعزيزها وتطويرها.

وأضاف الوزير العواد، أن مجلس الوزراء رحب بما أعلنته رئاسة الجمهورية التركية عن تجاوبها مع طلب المملكة، بتشكيل فريق عمل مشترك يجمع المختصين في البلدين الشقيقين، للكشف عن ملابسات اختفاء المواطن السعودي جمال بن أحمد خاشقجي في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية.

وأوضح العواد، أن المجلس أعرب عن تقديره لجميع الدول الإسلامية والعربية والصديقة والمنظمات والبرلمانات والهيئات العربية والدولية، وأصوات العقلاء حول العالم الذين غلبوا الحكمة والتروي والبحث عن الحقيقة، بدلاً من التعجل والسعي لاستغلال الشائعات والاتهامات.