الرئيس اليمني يعفي أحمد بن دغر من منصبه

الشارقة 24 – وام:

أعفى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر من مهامه، وقرر إحالته للتحقيق، بحسب وكالة الأنباء اليمنية.

وقرر الرئيس اليمني تعيين الدكتور معين عبد الملك سعيد رئيساً لمجلس الوزراء والدكتور سالم أحمد سعيد الخنبشي نائباً لرئيس الوزراء على أن يستمر أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقاً لقرار تعيينهم.

وعزا هادي القرار إلى الإهمال الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية وتعثر الأداء الحكومي في تخفيف معاناة الشعب اليمني وحلحلة مشكلاته وتوفير احتياجاته وعدم قدرتها على اتخاذ إجراءات حقيقية لوقف التدهور الاقتصادي في اليمن، وخصوصا انهيار العملة المحلية ولفشلها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة كارثة إعصار لبان بمحافظة المهرة وما أصاب أبناء المهرة جراء هذه الكارثة دون تحرك فعلي من الحكومة، ولتحقيق ما يصبو إليه الشعب اليمني من استعادة الدولة واستتباب الأمن والاستقرار وللمصلحة الوطنية العليا للبلاد.