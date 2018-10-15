التحالف يحيل إحدى نتائج عمليات الاستهداف باليمن إلى "تقييم الحوادث"

الشارقة 24 – وام:

أحالت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن إحدى نتائج عمليات الاستهداف بمنطقة العمليات إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث، وذلك للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي، بحسب العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المالكي قوله "إن قيادة القوات المشتركة للتحالف استكملت مراجعة إجراءات ما بعد العمل للعمليات المنفذة بمنطقة العمليات ليوم السبت بتاريخ 13 / 10 / 2018م، وبناء على ما تم الكشف عنه بالمراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي، وكذلك ما تم إيضاحه من المنفذين باحتمالية وقوع أضرار جانبية وخسائر بالمدنيين أثناء عملية استهداف لتجمعات مسلحة لعناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية في ضواحي محافظة الحديدة "جبل رأس"، فقد أحيلت كامل الوثائق المتعلقة بالحادث للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر فيها وإعلان النتائج الخاصة بذلك".

وجدد المالكي تأكيد التزام القيادة المشتركة للتحالف بتطبيق أعلى معايير الاستهداف، وكذلك تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية، واتخاذ كافة الإجراءات فيما يتعلق بوقوع الحوادث العرضية لتحقيق أعلى درجات المسؤولية والشفافية.