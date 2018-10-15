جمهورية القمر المتحدة تؤكد تضامنها مع السعودية

الشارقة 24 – واس:

شددت جمهورية القمر المتحدة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ضد من يحاول المساس بسياستها وموقعها ومكانتها الإقليمية والدولية، وتدعم مواقفها الرافضة لتكهنات وسائل الإعلام.

وقدرت الدور الحيوي الكبير الذي تؤديه المملكة عبر التاريخ لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم، وإسهاماتها المتنوعة في مكافحة التطرف والإرهاب وترسيخ السلام والرخاء على امتداد التاريخ.

جاء ذلك في بيان أصدرته، الإثنين، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية القمر المتحدة ذكرت فيه بأن حكومة جمهورية القمر المتحدة تتابع بقلق تداعيات أزمة اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، بتركيا، والحملات الإعلامية المسعورة، وشددت على ضرورة كشف الحقيقة، عبر إجراء تحقيق شامل وشفاف ومن خلال إنشاء فريق عمل مشترك من المملكة وتركيا للتحقيق في ذلك.