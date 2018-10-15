مصرع 9 إرهابيين بإطلاق نار في مصر

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مقتل تسعة إرهابيين، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن جنوبي البلاد، يوم الإثنين.

وأوضحت الوزارة في بيان على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن تبادل إطلاق النار وقع لدى مداهمة كهف جبلي يتمركز به المسلحون بإحدى المناطق الوعرة بطريق أسيوط - سوهاج الصحراوي الغربي.

وذكرت أن المداهمة تمت بعد معلومات لقطاع الأمن الوطني بوجود المجموعة، واعتزامها التحرك لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تستهدف المنشآت المهمة والحيوية بالبلاد.

وأوضحت الداخلية، أنه تم التنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا لمداهمة الكهف، وحال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة، قامت العناصر الإرهابية بتبادل إطلاق النيران مع القوات، وأسفرت عمليات تمشيط المنطقة عقب ذلك، عن العثور على تسعة قتلى من العناصر الإرهابية.