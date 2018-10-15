الكويت تعرب عن رفضها التام للحملة الظالمة ضد السعودية

الشارقة 24 - كونا:

أعرب مجلس الوزراء الكویتي، الإثنین، عن رفض دولة الكویت التام للحملة الظالمة التي تتعرض لھا المملكة العربیة السعودیة الشقیقة والمتمثلة بالاتهامات والادعاءات التي توجه لھا، على خلفیة قضیة المواطن السعودي جمال خاشقجي.

وأكد أنس الصالح نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكویتي ضرورة انتظار نتائج التحقیقات التي تجریھا السلطات المختصة حول ھذه القضیة.

وأفاد الصالح بأنه انطلاقاً من العلاقات الأخویة الوطیدة بین دولة الكویت والمملكة العربیة السعودیة فقد تابع مجلس الوزراء الكويتي باھتمام قضیة المواطن السعودي جمال خاشقجي، معرباً عن أسفه لھذه الحملة التي تھدف إلى الإساءة للمملكة والنیل من المكانة الرفیعة التي تتمتع بھا على المستوى العربي والإسلامي والدولي.

وأكد تضامن مجلس الوزراء الكویتي ووقوفه مع المملكة العربیة السعودیة في مواجھة كل ما من شأنه المساس بسیادتھا والإساءة إلى مكانتھا المعھودة، معبراً عن تقدیره العمیق للدور الإيجابي الرائد الذي تؤدیه المملكة في دعم السلام والاستقرار على جمیع الأصعدة العربیة والإسلامیة والدولیة.