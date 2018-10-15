سوريا تأمل في إعادة فتح معبر البوكمال مع العراق

الشارقة 24 – وكالات:

أعرب وزير الخارجية السوري وليد المعلم، يوم الإثنين، عن أمله في إعادة فتح معبر البوكمال الحدودي مع العراق، في أسرع وقت ممكن.

وأوضح المعلم، خلال مؤتمر صحافي مشترك، مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري، الذي يزور دمشق، أنه نظراً لمصلحة الشعبين السوري والعراقي، نأمل في فتح معبر البوكمال في أقرب الأوقات.

وأضاف الوزير السوري، أن انتصار بلاده والعراق في الحرب على الإرهاب، ستستفيد منه جميع دول المنطقة والعالم، وكشف عن بدء العراق وسوريا الشعور بحلاوة النصر على الإرهاب في البلدين، بفضل صمود شعبيهما.

وأعلن المعلم، أن التأكد من تطبيق الاتفاق حول إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب ومحيطها في شمال غرب سوريا يتطلب وقتاً، مع انتهاء مهلة انسحاب الفصائل الإرهابية منها بموجب الاتفاق الروسي التركي، وأوضح أن بلاده تركت لروسيا الحكم ما إذا كان جرى تطبيق الاتفاق أو لا، فهي التي تتابع وتراقب.

بدوره، أوضح الجعفري أن زيارته إلى سوريا مهمة، حيث لمس الاستقرار والأمن، وأضاف أن العلاقات العراقية السورية تاريخية وصلبة وقوية، وستبقى كذلك، لافتاً إلى أن سوريا تخطت الكثير من الأزمات التي تعرضت لها.