توقف حركة الملاحة البحرية في موانئ الكويت مؤقتاً لسوء الأحوال الجوية

الشارقة 24 – كونا:

أعلنت مؤسسة الموانئ الكویتیة، الإثنین، توقف حركة الملاحة البحریة في موانئ الشویخ والشعیبة والدوحة مؤقتاً، بسبب سوء الأحوال الجویة.

وأفادت المؤسسة في بیان لوكالة الأنباء الكویتیة "كونا" بأن عملیات دخول وخروج السفن في الموانئ الثلاث توقفت في تمام الساعة لـ 8:30 من صباح الإثنين، بسبب انخفاض مستوى الرؤیة الأفقیة نتیجة موجة الغبار التي تشھدھا البلاد.

وأعلنت إدارة الأرصاد الجویة الكویتیة في وقت سابق من الإثنين، بأن البلاد تتأثر بحالة من عدم الاستقرار في الطقس مع نشاط في الریاح الشمالیة المثیرة للغبار التي تزید سرعتھا عن 60 كیلومتراً في الساعة، مع توقعات بھطول أمطار رعدیة.