السيسي يستقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

الشارقة 24 – واس:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وعدداً من أصحاب المعالي الوزراء المشاركين في الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بقطاع المياه في الدول الأعضاء في المنظمة، الذي تستضيفه القاهرة، يومي 14 و15 أكتوبر 2018.

ورحّب الرئيس السيسي بالأمين العام للمنظمة والوزراء، وتمنياته بخروج المؤتمر بنتائج إيجابية وحلول لمشكلات المياه في العالم الإسلامي.

من جهته، أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي عن شكره للرئيس المصري على رعايته الكريمة للمؤتمر، ولجمهورية مصر العربية، حكومة وشعباً، على كرم الاستضافة وحسن التنظيم، مؤكداً أن هناك اقتراحات وحلولاً جدية سيناقشها الوزراء المسؤولون عن قطاع المياه في المؤتمر.

على صعيد آخر، عُقد في القاهرة، الأحد، الاجتماع التحضيري للدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بقطاع المياه في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك باجتماع كبار الموظفين الذين رفعوا توصياتهم ومقترحاتهم للاجتماع الوزاري الذي سيعقد الإثنين.