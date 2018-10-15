الأردن يفتتح رسمياً معبر جابر نصيب الحدودي مع سوريا

الشارقة 24 – بنا:

أعلن الأردن رسمياً، الإثنين، عن فتح معبر جابر - نصيب الحدودي مع سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن حركة المسافرين بين معبري جابر ونصيب بدأت منذ صباح الإثنين، في أعقاب افتتاح الحدود رسمياً بين الجانبين الأردني والسوري.

وشهدت الحدود حركة متواضعة من خلال مغادرة بعض المستثمرين إلى الجانب السوري والذين عبروا عن ارتياحهم لافتتاح الحدود التي تشكل شرياناً حيوياً للبلدين والدول المجاورة.

وأعلنت الحكومة الأردنية عن تفاصيل الاتفاق الذي توصلت إليه اللجان الفنية بين البلدين، بحيث يكون عمل الحدود بكلا الدولتين من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة مساءً، ويسمح للمواطن الأردني بالعبور إلى سوريا بسيارته الخاصة أو كمسافر عادي، كما يسمح للشحن الأردني بالمرور لسوريا حسب الاتفاقية الأردنية - السورية.