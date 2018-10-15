"العالم الإسلامي" تدين محاولات استهداف ريادة السعودية

الشارقة 24 – وام:

أدانت رابطة العالم الإسلامي، ما تتعرض له المملكة العربية السعودية من محاولات استهداف لريادتها الدولية والإسلامية، مشيرة إلى أن تاريخ المملكة المشرف في سجل السلام والتعاون الدوليين، يؤكد ريادتها في الكثير من الملفات التي تخدم السلام الدولي.

وأكدت رابطة العالم الإسلامي في بيان أصدره الأمين العام، رئيس مجلس إدارة الهيئة العالمية للعلماء المسلمين، الدكتور محمد العيسى، أن الموقع الرائد للمملكة لم يكن وليد اللحظة، بل هو استحقاق نالته عبر العشرات من المبادرات الدولية، التي تؤكد دائماً على الأمن والسلم الدوليين، وأن ثقلها في العالمين العربي والإسلامي، اضطلع بدور محوري وتاريخي في تحقيق أمن واستقرار ورخاء المنطقة والعالم، مع قيادة الجهود في مكافحة التطرّف والإرهاب، وتعزيز التعاون الاقتصادي، وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.