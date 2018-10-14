رئيس البرلمان العربي يعلن تضامنه التام مع السعودية

الشارقة 24 – وام:

أعلن رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، تضامنه التام مع المملكة العربية السعودية، تجاه أي محاولة للنيل من سمعتها ومكانتها الدولية.

وطالب السلمي، في بيان أصدره مساء الأحد، كافة وسائل الإعلام بالالتزام بالمهنية والتحلي بالمسؤولية، والقيام بدور إيجابي وتحري الدقة، لنقل الحقائق وعدم الانسياق وراء المخططات الخبيثة والمغرضة والمدفوعة من أعداء الأمة العربية والإسلامية، والتي تهدف للنيل من سُمعة ومكانة دولة عربية كُبرى.

وأكد رئيس البرلمان العربي، على دور المملكة ومكانتها العربية والإسلامية، بوصفها مهبط الوحي، وقبلة المسلمين، ودورها المحوري، كركيزة أساسية في الحفاظ على الأمن القومي العربي، وجهودها الكبيرة والمقدرة في حفظ الأمن والسلم الدوليين، ومكافحة التطرّف والإرهاب، وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.