خادم الحرمين يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس التركي

الشارقة 24 – واس:

أجرى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، بأخيه الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، أعرب فيه عن شكره له، على ترحيبه بمقترح المملكة بتشكيل فريق عمل مشترك، لبحث موضوع اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي.

وأكد خادم الحرمين الشريفين، حرص المملكة على علاقاتها بشقيقتها تركيا، بقدر حرص جمهورية تركيا الشقيقة على ذلك، وأنه لن ينال أحد من صلابة هذه العلاقة.

ومن جانبه ، أكد الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، تثمينه للعلاقات الأخوية التاريخية المتميزة والوثيقة، القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرصه على تعزيزها وتطويرها.