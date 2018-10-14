إعدام أحد منفذي "الاعتداء الكبير" بالصومال

الشارقة 24 – أ ف ب:

أعلنت السلطات الصومالية أن أحد الإرهابيين المدانين في إطار اعتداء بشاحنة مفخخة أسفر عن أكثر من 500 قتيل قبل سنة في مقديشو، أعدم، الأحد.

وشارك مئات الصوماليين في إحياء الذكرى الأولى لهذا الاعتداء الذي دمر حوالي 20 مبنى في وسط مقديشو، حيث تشن حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة هجمات من حين لآخر.

وفي اليوم نفسه، أعلنت محكمة عسكرية أن فصيلاً عسكرياً أطلق النار صباحاً على حسن آدن اسحق، المحكوم بالإعدام بسبب قيادته إحدى الآليات التي استخدمت في إطار الاعتداء.

واستعاد مفترق الطرق حيث وقع الاعتداء حركته الطبيعية، حيث أعيد ترميم بعض المباني التي باتت تحمل ملصقات عن الاعتداء الكبير، وأقيم نصب تذكاري في وسط المفترق.