الأردن وسوريا يعلنان فتح الحدود بينهما الإثنين

جنود على الجانب السوري من معبر "نصيب"، أرشيفية

الشارقة 24 – رويترز:

أكدت متحدثة باسم الحكومة الأردنية، والتلفزيون الرسمي السوري، الأحد، أنه سيعاد غداً الإثنين فتح المعبر الحدودي المغلق منذ سنوات بين الأردن وسوريا.

وأوضحت جمانة غنيمات المتحدثة باسم الحكومة الأردنية أن "اللجان الفنية الأردنية السورية اتفقت على الإجراءات النهائية اللازمة لإعادة فتح المعبر الحدودي بين البلدين وذلك خلال الاجتماع الذي عقد الأحد في مركز حدود جابر(نصيب)".

وأضافت "الاجتماعات أفضت إلى الاتفاق على فتح المعبر اعتباراً من يوم غد الإثنين".

بينما نقل التلفزيون السوري عن وزير الداخلية محمد الشعار قوله "باشرت الورشات الفنية أعمال الترميم في المعبر وإصلاح الطرقات الواصلة إليه من مدينة درعا، إضافة إلى استكمال الإجراءات اللوجستية اللازمة لإعادة تشغيله بهدف استعادة حركة النقل البري وتسهيل نقل الركاب والبضائع بين البلدين".