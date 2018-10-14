الزياني: "الحملة الإعلامية" تهدف إلى الإساءة للسعودية

الشارقة 24 – وام:

استنكر الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الحملة الإعلامية التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية، على خلفية اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي في تركيا.

وأكد الزياني أن ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام العربية والدولية، هو اتهامات زائفة وادعاءات باطلة، لا تستند إلى حقائق، وتهدف إلى الإساءة إلى المملكة العربية السعودية.

وأضاف الزياني أن بعض وسائل الاعلام انتهكت مبادئ مواثيق الشرف الإعلامية، وخرجت عن المهنية والموضوعية، وصارت تبث الأكاذيب وتزيف الحقائق لأهداف سياسية مكشوفة، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية حافظت دائماً على تقاليدها الراسخة، مراعية للأنظمة والأعراف والمواثيق الدولية.

وشدد على أن المملكة برهنت على حرصها على كشف حقيقة اختفاء جمال خاشقجي، بوصفه مواطناً من مواطنيها، ولم تتردد في طلب تشكيل لجنة تحقيق مشتركة، مع الجانب التركي، لكشف ملابسات القضية بكل شفافية.