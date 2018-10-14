هادي: إيران تدعم أطرافاً جنوبية على غرار مساندتها لـ "الحوثي" بالشمال

الشارقة 24 – واس:

جدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مطالبته لإيران برفع يدها عن بلاده والتوقف عن دعمها للمليشيا الحوثية في شمال اليمن وأطرفاً أخرى في الجنوب.

واتهم الرئيس هادي في خطاب متلفز له بثته قناة اليمن الرسمية، مساء السبت، بمناسبة الذكرى الـ 55 لقيام ثورة 14 من أكتوبر في جنوب اليمن، إيران بالاستمرار في دعم أطراف جنوبية على غرار الدعم الذي تقدمه، للمليشيا الحوثية في الشمال.

وأكد هادي امتلاك قيادات جنوبية حسابات في بيروت وميزانيات معتمدة من إيران، مشيراً إلى أن قناة "عدن" التي كانت تبث من بيروت هي أكبر دليل على دعم إيران وحزب الله الإرهابي لأطراف جنوبية.