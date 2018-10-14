مقتل وإصابة 13 عنصراً حوثياً في محافظة البيضاء

عناصر من الجيش اليمني خلال المعارك مع الحوثيين، أرشيفية

الشارقة 24 – واس:

أكد مساعد قائد محور بيحان لشؤون الإعلام المقدم عبد الوهاب بحيبح، أن الجيش اليمني قتل عدداً من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في هجوم مدفعي في مديرية الملاجم شرقي محافظة البيضاء وسط اليمن.

وأضاف أن القصف أسفر عن مصرع وإصابة 13 من عناصر المليشيا المتواجدين في الموقع المستهدف.

ومن جهة ثانية فرض الجيش اليمني سيطرته على مواقع جديدة في مديرية كتاف بصعده غربي محافظة صعده، وذلك عقب معارك ضارية خاضها ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مسنوداً بتحالف دعم الشرعية في اليمن.