الجامعة العربية تُدين "مجزرة الجمعة" في غزة

الشارقة 24 – وام:

أعلنت جامعة الدول العربية، اليوم السبت، عن إدانتها بشدة الجرائم البشعة المستمرة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل واستباحة الدم على مرأى ومسمع العالم، مطالبة بضرورة توفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في تصريح أدلى به السبت، السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين بالجامعة العربية تعقيباً على الهجمة الدموية التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين السلميين في قطاع غزة أمس الجمعة، حيث خلفت 7 شهداء و250 إصابة، بالإضافة إلى الهجوم الإرهابي الذي نفذته عصابات المستوطنين ضد مركبة فلسطينية قرب حاجز زعترة الاحتلالي جنوب مدينة نابلس والذي أدى الى استشهاد المواطنة عائشة الرابي (47 عاماً) وإصابة زوجها وطفلها بجروح مختلفة.

وطالب السفير أبو علي هيئات المجتمع الدولي المعنية خاصة مجلس الامن بالتحرك الفوري والعاجل والفاعل لوضع حد لعدوان الاحتلال المتواصل ضد الفلسطينيين، وضرورة مضاعفة مسؤولياته الملقاة على عاتقه بضرورة النهوض بدور سياسي أكثر فاعلية من أجل وضع حد للصراع وتعزيز مسؤولياته لضمان احترام حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإنفاذ ماتم اتخاذه من قرارات بهذا الشأن والعمل وفق الالتزام القانوني والأخلاقي لضمان مساءلة الكيان الصهيوني على جرائمها وانتهاكاتها المستمرة لحقوق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي ترتكب بحق المتظاهرين السلميين في القطاع، وعمليات التهجير والتطهير العرقي بحق التجمعات البدوية وفي مقدمتها قرية الخان الأحمر.