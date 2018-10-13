السعودية تستنكر اتهامات إعلامية زائفة على خلفية اختفاء خاشقجي

الشارقة 24 – واس:

أكد الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي شجب المملكة واستنكارها لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من اتهامات زائفة وتهجم على السعودية حكومة وشعباً، على خلفية قضية اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي.

وأوضح أن "ما تم تداوله بوجود أوامر بقتله هي أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة تجاه حكومة المملكة المتمسكة بثوابتها وتقاليدها والمراعية للأنظمة والأعراف والمواثيق الدولية"، بحسب تعبيره.

وأشاد وزير الداخلية السعودي بـ "التعاون مع الأشقاء في تركيا من خلال لجنة التحقيق المشتركة وغيرها من القنوات الرسمية"، مؤكداً "أهمية دور وسائل الإعلام في نقل الحقائق وعدم التأثير على مسارات التحقيق والإجراءات العدلية".

وشدد على حرص المملكة التام على "مصلحة مواطنيها في الداخل والخارج وحرصها بشكل خاص على تبيان الحقيقة كاملة في موضوع اختفاء المواطن جمال خاشقجي".