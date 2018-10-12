استشهاد 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة

جانب من المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة العشرات الجمعة، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة في إطار مسيرات العودة الشعبية المستمرة للشهر السابع على التوالي.

وأوضحت المصادر أن أربعة استشهدوا شرق مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة، فيما استشهد اثنان آخران شرق مدينتي رفح وغزة.

وفي وقت لاحق استشهد شاب يبلغ (21 عاماً) متأثراً بإصابته بعيار ناري في الرأس شرق مدينة غزة.

وأضافت نفس المصادر أن 192 متظاهرا أصيبوا بجروح وحالات اختناق شديد، منهم 140 بالرصاص الحي، فيما من بين الإصابات 45 طفلاً و8 إناث ومسعفان اثنان.