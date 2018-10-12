السعودية ترحب بتجاوب تركيا بشأن التحقيق في اختفاء خاشقجي

الشارقة 24 – واس:

أعلن مصدر سعودي مسؤول، عن ترحيب المملكة العربية السعودية بما أعلنته رئاسة الجمهورية التركية الشقيقة عن تجاوبها مع طلب المملكة بتشكيل فريق عمل مشترك يجمع المختصين في البلدين الشقيقين للكشف عن ملابسات اختفاء المواطن السعودي جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي في مدينة إسطنبول بتركيا.

وثمن المصدر السعودي هذه الخطوة الإيجابية، مؤكداً ثقته التامة بقدرة فريق العمل المشترك وتعاون عناصره على القيام بالمهام المناطة به على أكمل وجه، كما أكد المصدر حرص المملكة الكبير على أمن وسلامة مواطنيها أينما كانوا.