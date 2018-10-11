"التعاون" يبحث القضايا المشتركة مع نيوزيلندا وبريطانيا

الشارقة 24 – وام:

التقى الدكتور عبد العزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يوم الخميس، في مقر الأمانة العامة بالرياض، مع جيمس مونرو سفير نيوزيلندا لدى السعودية، حيث جرى تبادل وجهات النظر، حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

وأكد العويشق، أن خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون ونيوزيلندا، تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الجانبين، وسبل دعمها وتطويرها، من خلال المشاورات السياسية والاقتصادية والثقافية والتنسيق بين الجانبين، في جميع المجالات، اعتماداً على القواسم والمصالح المشتركة التي تجمعهما، لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالمجلس، خلال لقائه، جوليان رايلي المختص في شؤون شرق إفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية، ونائب السفير البريطاني والوفد المرافق لهما، استراتيجية المملكة المتحدة في القرن الإفريقي .

وتشتمل الاستراتيجية على أبعاد سياسية وأمنية وتنموية وديموغرافية وبيئية، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول سياسة دول المنطقة والمنظمات الدولية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية ومحاربة الإرهاب والتطرف، وإيجاد طرق مبتكرة لإنشاء بيئة استثمارية جاذبة لدول منطقة القرن الإفريقي، والتي بدورها ستزيد من إيرادات ودخل الناتج المحلي للمنطقة.

كما تطرق الجانبان، إلى أهمية مكافحة الإرهاب والقرصنة والاتجار بالبشر، وتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر.