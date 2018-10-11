الشرطة الخليجية تشارك في اجتماع إقليمي بفرنسا

الشارقة 24 – وام:

شارك وفد من جهاز الشرطة الخليجية، برئاسة العقيد مبارك الخييلي مدير الجهاز، في الاجتماع الثالث لرؤساء أجهزة الشرطة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي عقد يوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، في مدينة ليون الفرنسية.

ويهدف الاجتماع، إلى تعزيز التعاون الجنائي والشرطي، على المستوى الإقليمي والدولي.

وأعلن الأمين العام لمنظمة "الإنتربول" يورغن شتوك، منح جهاز الشرطة الخليجية صلاحية استخدام منظومة قواعد بيانات الإنتربول، تفعيلاً لاتفاقية التعاون المبرمة بين الجانبين.

وقدم العقيد الخييلي، في ختام الاجتماع، درعاً تذكارياً لأمين عام "الإنتربول".

حضر الاجتماع، رؤساء وفود من وزارات الداخلية، وعدد من المنظمات الشرطية الإقليمية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.