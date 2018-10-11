المجلس العالمي للتسامح والسلام ومركز الثقافات يوقعان مذكرة تفاهم

الشارقة 24 – وام:

وقع المجلس العالمي للتسامح والسلام، مذكرة تفاهم مع المركز العالمي للثقافات والديانات، في قصر السلام والوئام بكازاخستان، بهدف تعزيز التعاون، وبناء شراكات دولية، لغرس قيم التسامح وثقافته ونبذ التطرف، وتعزيز الدبلوماسية الوقائية.

وتنص المذكرة، التي وقعها معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس، وأبوف إيدار باركلوفيتش مدير عام المركز، على تنظيم مؤتمرات إقليمية ودولية مشتركة، وتبادل المعلومات المفيدة حول التسامح والسلام والمصالح المشتركة والمصادر التي تعني بهذا الأمر، والاعتراف بالمجلس العالمي للتسامح والسلام كمنصة دولية لشؤون التسامح والسلام، والاعتراف بجهود قصر السلام والوئام كمنصة دولية لجهود الحوار بين الأديان والتقارب السلمي بين الشعوب.

وعلى مدار يومين، استضافت العاصمة الكازاخية، مؤتمر الحوار بين ممثلي الديانات العالمية التقليدية، وذلك في قصر السلام والوئام، تحت شعار "قادة الديانات من أجل عالم آمن" وبحث عدة قضايا في مقدمتها، تعزيز الأمن عبر الحوار والتسامح، والبحث عن حلول سلمية للنزاعات والحيلولة دون نشوبها .

وتشارك دولة الإمارات في المؤتمر بوفد رسمي، يرأسه معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، والدكتور أحمد محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح، وأحمد المهيري، وعفراء محمد حسن الصابري من مكتب وزير التسامح، وسعادة يوسف العبيدلي مدير عام مركز جامع الشيخ زايد، وسعادة مقصود كروز مدير عام مركز "هداية"، وعبد الله محمد النعيمي المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتسامح بالإنابة.

وناقش المشاركون في المؤتمر، عدة قضايا في مقدمتها، تعزيز الأمن عبر الحوار، ونشر التسامح والبحث عن حلول سلمية للنزاعات، والحيلولة دون نشوبها، وعدم السماح بانهيار القانون الدولي وقيم الصداقة والتعايش السلمي، والعمل على تعزيز الحوار والتعاون بين الأديان، رداً على التهديد بالعنف.